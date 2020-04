Record di diretta youtube per Luca&Katy, 12 giorni online

Una diretta da record per Luca and Katy: i due youtubers Luca Lattanzio e Katia Brivio sono stati in onda su Youtube per più di 12 giorni, un totale di 271 ore, 2 minuti e 13 secondi. L’evento, che è durato dal 14 al 25 aprile, ha accompagnato la composizione di un enorme puzzle, tra i più grandi che esistano in commercio (40320 pezzi), tenendo compagnia alle persone a casa con un totale di 2.100.000 views.

La diretta si è appoggiata agli Hashtag #distantimauniti e a casa #conme. Il famoso duo di YouTube ha occupato il tempo chiacchierando con personaggi del mondo del web e non solo: Martha Rossi, Il Signor Franz, Nicolò Balini, Lilly Meraviglia, Lello Kappa, Matt & Bise, Adriana Spink, Chiara Facchetti, Alessandro Montesi, The Dopes, Chef Stefano Barbato, Kevin Believe, Quello che non sai, Marcello Ascani, PIT – Paranormal Investigation Team, Pimot, Jakidale, Heller Channel, Leonardo Decarli, Nick Radogna, Daniele Doesn’t Matter, Gianmarco Zagato, il vostro caro Dexter, Violetta, Gigi.

"Una impresa - dice Luca - che è servita amche a noi a superare con più leggerezza questo momento difficile per tutti".