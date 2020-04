Auto si schianta e brucia, un morto

(ANSA) - ALBINIA (GROSSETO), 26 APR - Un morto carbonizzato, e un ferito grave in un incidente stradale avvenuto in Maremma, nei pressi di Albinia (Grosseto), dove sulla provinciale di San Donato, località Barca del Grazi, un'auto si è schiantata contro un piccolo ponte ed ha preso fuoco. Secondo prime ricostruzioni nell'impatto il conducente è stato sbalzato fuori mentre il passeggero è rimasto all'interno ed è deceduto. I vigili del fuoco di Orbetello hanno spento la vettura e collaborato col 118 per imbarcare l'autista ferito sull'elisoccorso Pegaso per il trasporto all'ospedale delle Scotte di Siena. Accertamenti su causa e dinamica dell'incidente dei vigili urbani. Il ponticello presso cui è avvenuto l'impatto collega la provinciale con una strada interpoderale.