Risiera, insieme vinceremo nemico

(ANSA) - TRIESTE, 25 APR - "Ogni 25 aprile festeggiamo il ritorno dell'Italia alla libertà. Viviamo un momento difficile.

combattiamo contro un nemico invisibile e per la nostra libertà.

Uniti vinceremo contro questo nemico". E' un passaggio del breve discorso del sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, letto alla Risiera di San Sabba, unico lager nazista in Italia, in una irreale atmosfera in quanto erano presenti soltanto le istituzioni. Il sindaco ha poi proseguito: "75 anni fa da questo giorno grazie alla resistenza è stata liberata l'Italia, oggi grazie a questa resistenza di popolo riusciremo nuovamente a vincere il nemico comune, questo virus. Viva la libertà, viva la Costituzione, viva la Repubblica italiana", ha concluso Dipiazza. Terminata la brevissima cerimonia, Dipiazza a microfoni spenti ha auspicato: "Spero che il prossimo anno saremo qua in migliaia", come in tutte le altre commemorazioni.