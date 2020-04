Fase 2 trasporti, Termoscanner in tutti scali, stazioni

Termoscanner non solo nelle grandi stazioni e negli hub aeroportuali, ma in tutte le stazioni e gli aeroporti del paese. E' una delle misure che dovrebbe entrare nelle linee guida per i trasporti che verranno allegate al prossimo dpcm per la ripartenza. Tra le altre misure dovrebbe inoltre essere previsto l'obbligo su tutti i mezzi di trasporto collettivo (dai treni alle navi, dagli aerei a bus e metro) del distanziamento sociale e della mascherina, che non saranno quindi in alternativa.

Ed è stato siglato il nuovo Protocollo di regole il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid19 nei cantieri. Lo rende noto il Ministero delle infrastrutture e trasporti, precisando che in particolare, per quanto riguarda il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), la ministra De Micheli sottolinea l'impegno del Governo di fissare al 15 giugno il termine di validità di tutti quelli in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, attraverso un'apposita modifica di legge che sarà inserita nel prossimo decreto di fine aprile.