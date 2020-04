Papa: prego per famiglie senza lavoro, vittime degli usurai

"In tante parti si sentono gli effetti, uno degli effetti, di questa pandemia: che tante famiglie che hanno bisogno, fanno la fame, e purtroppo li aiuta il gruppo degli usurai. Questa è un'altra pandemia, la pandemia sociale: famiglie di gente che ha lavoro giornaliero, o purtroppo lavoro in nero, non possono lavorare e non hanno da mangiare, con figli. E poi gli usurai che gli prendono il poco che hanno". Lo ha detto papa Francesco all'inizio della messa del mattino a Casa Santa Marta. "Preghiamo - ha aggiunto -, preghiamo per queste famiglie, per quei tanti bambini di queste famiglie, per la dignità di queste famiglie". "E preghiamo anche per gli usurai - ha concluso il Pontefice -: che il Signore tocchi il loro cuore e si convertano".

Nell'omelia, commentando le letture del giorno, il Papa ha poi sottolineato che "Gesù prega per noi, prega davanti al Padre: noi siamo abituati a pregare Gesù perché ci dia quella grazia, o quell'altra, ma non siamo abituati a contemplare Gesù che fa vedere al Padre le piaghe, a Gesù l'intercessore, a Gesù che prega per noi".

"Pensiamo un po' a questo - ha quindi esortato - e rivolgiamoci a Gesù ringraziando che lui preghi per noi, per ognuno di noi".

"Gesù prega - ha ribadito il Pontefice -, Gesù è l'intercessore, Gesù ha voluto portare con sé le piaghe per farle vedere al Padre, il prezzo della nostra salvezza". "Signore prega per me, perché tu sei l'intercessore - ha concluso Francesco -. Il Signore ci insegni a chiedergli la grazia di pregare per ognuno di noi".