In Lombardia oltre 70mila contagiati

(ANSA) - MILANO, 23 APR - Sono 70.165 i positivi al Coronavirus in Lombardia, 1.073 in più di ieri. I decessi sono arrivati a 12.940 (+200), mentre i ricoverati in terapia intensiva sono scesi sotto quota 800: sono infatti 790 (-27). I ricoverati Covid negli altri reparti sono invece 9.192 (cinquecento meno di ieri).(ANSA).