Coronavirus: in Liguria altri 25 morti

(ANSA) - GENOVA, 23 APR - Altre 25 persone con il coronavirus sono morte in Liguria, per un totale di 1.045 decessi dall'inizio dell'emergenza e un numero complessivo di positivi al covid che è ad oggi pari a 4.856 persone. Gli attualmente positivi sono 45 in più di ieri. Considerando anche i decessi e i 61 nuovi guariti con due tamponi consecutivi negativi (1.146 in totale), sono 131 i nuovi contagi in regione. Il totale di test effettuati, emerge dal bollettino di Regione Liguria, sale di 1.852 unità a 37.842. Scendono di 78 le persone ricoverate, che tra media intensità e terapia intensiva diventano 874 (91 in terapia intensiva) (ANSA).