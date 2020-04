Toti: stop contagi a fine maggio

(ANSA) - GENOVA, 22 APR - "Nei nostri calcoli siamo prudenti, stimiamo qualche giorno in più rispetto a metà maggio" per la fine dei contagi in Liguria, "diciamo che maggio sarà un mese di transizione, giugno un mese di ripartenza più o meno vera di tutta la nostra vita". E' lo scenario indicato dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti durante un'intervista a 'Tagadà' su La7 circa l'epidemia di coronavirus. "E' chiaro che bisogna arrivare preparati, abbiamo lavorato indefessamente per dare risposte sanitarie, oggi dobbiamo lavorare altrettanto velocemente per dare risposte economiche e sociali", commenta.