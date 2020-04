Ricordo morti Morandi con macerie ponte

(ANSA) - GENOVA, 22 APR - Il memoriale delle vittime di ponte Morandi sarà ricavato dal capannone che in questi mesi è stato utilizzato per stoccare i reperti del viadotto per l'inchiesta.

Un'idea condivisa dai familiari dei 43 morti della tragedia del 14 agosto 2018, dal Comune di Genova e dai progettisti dello studio di Stefano Boeri. Il progetto di fattibilità tecnico-economica è stato presentato in videoconferenza. "Il memoriale non è solo un modo per ricordare le 43 vittime, non è solo un monito per non dimenticare e non rifare gli errori del passato - ha detto il sindaco Marco Bucci - ma anche un modo per pensare a quello che sarà il futuro e ricordare che ci sono infrastrutture necessarie". Per l'architetto Boeri "il colloquio a più riprese con i familiari è stato fondamentale".