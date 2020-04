Otto kg di marijuana in casa, arrestata

(ANSA) - BOLOGNA, 22 APR - Otto chili di marijuana, tutta nascosta in casa e in parte già confezionata in bustine. La droga è stata scoperta ieri sera a Poggio Renatico, nel Ferrarese, grazie ad una perquisizione dei carabinieri nell'abitazione di una donna di 54 anni, incensurata. Al sequestro ha collaborato anche l'unità cinofila della polizia locale. La 54enne era stata già sottoposta a un controllo a Ferrara e in quella circostanza aveva insospettito i carabinieri, che hanno deciso di perquisire il suo appartamento. Qui, infatti, sono stati trovati 22 involucri contenenti marijuana, per un peso complessivo di 7,521 chili, oltre a 449 bustine da 1 grammo ciascuna contenenti la stessa sostanza e un bilancino di precisione. Dopo l'arresto la donna è stata portata nel carcere bolognese della Dozza.