Federer: 'È tempo di una sola associazione uomini e donne'

"Solo per curiosità... Sono l'unico a pensare che sia arrivato il momento per il tennis maschile e quello femminile di unirsi e diventare una cosa sola?". Con questo tweet, in cui propone la fusione fra Atp e Wta, il fuoriclasse Roger Federer ha aperto il dibattito su cosa debba fare il suo sport per ripartire al meglio dopo lo stop causato dal coronavirus. "Non sto parlando di fondere le competizioni sul campo - ha precisato lo svizzero attualmente n.4 del ranking - ma le due associazioni che supervisionano i circuiti professionistici maschili e femminili". La proposta va oltretutto nel senso della pressanti richieste del tennis femminile di un'equiparazione dei compensi.