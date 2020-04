Natale Roma: Raggi, mio regalo è fiducia

(ANSA) - ROMA, 21 APR - "Cosa regalerei a Roma? Oggi è un Natale di Roma particolare, credo che i romani debbano sapere che è un Natale diverso, ma di incoraggiamento. Regalerei un senso di fiducia, ci aiuterà a superare questo momento difficile". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi a Buongiorno Regione.

"Siamo al lavoro - ha aggiunto - per stabilire i ritmi e le progressioni della riapertura. Le parole d'ordine devono essere progressività, gradualità e prudenza. Dobbiamo consolidare i risultati epidemiologici, e procedere un passo per volta". Una proroga del lockdown "non mi sembra sul tavolo, e non vorrei lanciare messaggi ancora più foschi. Anche i dati di oggi ci confortano sull'andamento del contagio. Bisogna procedere un passo per volta, senza strappare". Raggi è tornata poi sull'idea di "valutare la riapertura degli asili nido e delle materne come centri estivi". Raggi ha poi parlato del distanziamento sociale, che sarà applicato anche nel trasporto pubblico, ed è tornata a chiedere risorse e poteri speciali.