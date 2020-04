Covid-19:Campania,5 vittime e 43 guariti

(ANSA) - NAPOLI, 20 APR - Cinque vittime e 43 guarigioni nelle ultime 24 ore, nessun nuovo contagio nella città di Napoli e nelle province di Avellino e Benevento. Sono i dati diffusi dall'Unità di crisi della regione, aggiornati alla mezzanotte scorsa.

Il totale dei positivi in Campania ha raggiunto ieri quota 4.074 su 51.090 tamponi eseguiti. Le vittime sono finora 309 e 746 i guariti (di cui 631 totalmente guariti e 115 clinicamente guariti).

Ecco il riparto per provincia dei contagi. Napoli: 2.181 (di cui 833 in città, cifra invariata per la prima volta rispetto al giorno precedente, e 1348 in provincia); Salerno: 622; Avellino: 427; Caserta: 400; Benevento: 170. Altri in fase di verifica Asl: 274.