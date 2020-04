Bus antiCovid per lavoratori Fincantieri

(ANSA) - GENOVA, 20 APR - Un bus 'dedicato' ai lavoratori dell'indotto di Fincantieri che potranno recarsi al lavoro in autobus con il dovuto distanziamento sociale. L'iniziativa, la prima del genere, è del sindaco di Sestri Levante Valentina Ghio e del consigliere delegato ai trasporti della Città metropolitana di Genova Claudio Garbarino ed è rivolta ai lavoratori dello stabilimento Fincantieri di Riva Trigoso. "Sono persone che spesso arrivano da altri Comuni e per i quali si doveva affrontare il problema della mobilità tra stazione ferroviaria e zona industriale - spiega Roberto Rolandelli, direttore d'esercizio di Atp, l'azienda pubblica di trasporto -.

Da domani mettiamo a disposizione una linea dedicata, con 6 corse andata-ritorno, tra stazione e ingresso dei cantieri" nel pieno rispetto delle normative anti Covid. Per molti versi sarà anche un primo esperimento di come si dovrà viaggiare dopo l'avvio della cosiddetta fase 2.