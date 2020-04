Scuola: Cisl, protocolli anti-contagio

(ANSA) ROMA, 19 APR - E' fondamentale la stipula di un Protocollo nazionale, da declinare poi a livello di singola scuola, in specifici "Protocolli di sicurezza anti-contagio": lo chiede la Cisl Scuola che ha messo a punto un documento e chiede l'avvio di un confronto che coinvolgendo Amministrazione e parti sociali prepari adeguatamente il ritorno all'attività scolastica in presenza mettendo a fuoco tutte le problematiche su cui è necessario porre l'attenzione e individuare soluzioni operative.

"Col nostro documento, che costituisce un primo contributo di analisi e riflessione - afferma Maddalena Gissi, segretaria generale CISL Scuola - vogliamo sollecitare l'avvio di un confronto che chiediamo si apra il più presto possibile, perché le questioni da affrontare sono tantissime e il tempo a disposizione non è molto, anche nel caso in cui la riapertura delle scuole fosse prevista solo a settembre".