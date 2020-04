Maschera 'sospesa' con il sorriso stampa

(ANSA) - BOLZANO, 19 APR - Dopo il caffè sospeso ora arriva la mascherina sospesa. Si chiama "One for one mask" (mascherina una per una), ovvero per l'acquirente e per una persona in difficoltà. Comprando una mascherina con il "sorriso stampato" (antibatterica e lavabile a 90 gradi), un'altra andrà a rifugiati a Cipro tramite "Refugge Support Europe".

L'iniziativa è stata lanciata da Sara Pacifici, Bernhard Schönhuber e Daniel Tocca, fondatori rispettivamente del brand di abbigliamento sostenibile Re-Bello e del negozio per uno stile di vita sostenibile Kauristore in collaborazione con Tessa Waldhart, fumettista creatrice di "The Sketchup Club". "Per avviare la produzione è necessario arrivare a un minimo di 5000 pezzi. La campagna sarà gestita sulla piattaforma di raccolta fondi indiegogo", spiegano i bolzanini. "Il virus - aggiungono - ci ha mostrato come il nostro stile di vita non fosse più sostenibile, come il sistema avesse bisogno di premere il tasto 'pausa' per far respirare il nostro pianeta".