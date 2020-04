Lite tra migranti a Vicofaro, 2 feriti

(ANSA) - PISTOIA, 19 APR - Una lite è scoppiata oggi tra due migranti all'interno del centro di accoglienza di Vicofaro a Pistoia, gestito da don Massimo Biancalani. Uno degli ospiti trasferiti nei giorni scorsi in un'altra struttura a pochi chilometri di distanza, forse scontento del nuovo alloggio, è tornato nella struttura di Vicofaro ed è entrato nella sua ex camera dove è scoppiata una lite con un altro ospite. Il parapiglia tra i due ha causato ad entrambi lievi ferite. Quando i due sono usciti fuori dalla struttura, i residenti della zona avrebbero iniziato a filmarli, scatenando la reazione degli altri ospiti della comunità che, senza arrivare ad alcun contatto fisico, si sono arrabbiati con chi li riprendeva. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e in supporto anche la polizia e la guardia di finanza. Una volta calmati gli animi, i due litiganti sono stati trasportati all'ospedale di Pistoia, e uno è stato ricoverato nella zona Covid perché aveva una temperatura superiore a 37,5 gradi.