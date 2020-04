Papa dona ventilatori a Siria,kit a Gaza

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 18 APR - Papa Francesco ha donato 10 ventilatori polmonari alla Siria, in collaborazione con Avsi, da suddividere nelle tre strutture per le quali continua il progetto "Ospedali Aperti", e 3 ventilatori polmonari per l'Ospedale San Giuseppe di Gerusalemme. Sono stati inviati anche kit diagnostici a Gaza e un contributo straordinario è stato stanziato per le attività dell'Ospedale Holy Family a Betlemme. Sono i primi stanziamenti del nuovo Fondo di Emergenza per le Chiese Orientali istituito dal Vaticano per l'emergenza coronavirus che ha colpito anche quelle terre.