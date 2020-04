Covid,Papa Francesco dona dpi a Chiavari

(ANSA) - CHIAVARI, 18 APR - Alla Diocesi di Chiavari è arrivato un carico di solidarietà partito dal Vaticano per far fronte all'emergenza Covid-19. Il dono porta la firma di Papa Francesco che ha voluto farsi vicino alle difficoltà che si stanno vivendo nel levante ligure in particolar modo nelle case di riposo per anziani. Lo annuncia la Diocesi di Chiavari. Il materiale sanitario arrivato è composto da 200 tute bianche per la visita ai pazienti positivi al Covid-19, 2000 guanti, 8500 tra mascherine protettive e mascherine chirurgiche, 107 mascherine lavabili, dunque riutilizzabili, con filtro antibatterico di sostituzione.

Il Vescovo Tanasini ha incaricato don Mario Cagna, Direttore dell'Ufficio di Pastorale della Salute della Diocesi di Chiavari, di smistare quanto ricevuto sulla base di quanto indicato dall'Elemosiniere nella sua lettera: il cardinal Konrad Krajewski parla esplicitamente di "case di riposo", in questo momento luogo di una particolare emergenza nell'emergenza.