Medici e infermieri, forze dell'ordine, autisti dei mezzi pubblici. Google dedica un doodle a quanti sono impegnati per la collettività in questo momento. 'A tutti coloro che stanno aiutando durante l'emergenza' si legge andando con la freccia sull'immagine che ritrae stilizzate queste e altre categorie di lavoratori con le mascherine per proteggersi dal contagio da Coronavirus.