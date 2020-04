Scoperto bunker latitanti nella Locride

(ANSA) - PLATÌ (REGGIO CALABRIA), 17 APR - Un bunker per latitanti è stato scoperto a Platì dai carabinieri del Gruppo di Locri in collaborazione con i Cacciatori di Calabria nel corso di una serie di rastrellamenti e perquisizioni su diversi terreni.

Il nascondiglio, occultato da un grosso blocco di cemento ricavato in un muretto a secco scorrevole su dei binari in ferro grazie ad un meccanismo azionabile manualmente, era dotato di una camera con letto con una batteria per l'allaccio elettrico.

Diverse strutture simili sono state scoperte nei mesi scorsi nella stessa zona in occasione di attività mirate alla ricerca di latitanti di 'ndrangheta, di contrasto alla criminalità organizzata e aggressione dei patrimoni illeciti delle cosche.

Tempo addietro, sempre i carabinieri con l'ausilio dei Cacciatori, avevano individuato un bunker ricavato in un muretto a secco all'interno del quale, in un tubo in plastica, erano nascosti 50 mila euro in banconote di diverso taglio.