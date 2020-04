Ok Santelli allestimento lidi balneari

(ANSA) - CATANZARO, 17 APR - Via libera del presidente della Regione Calabria Jole Santelli all'allestimento dei lidi balneari. La Santelli ha infatti firmato un'ordinanza che introduce alcune novità nelle misure adottate fino ora per il contenimento del Covid-19.

La decisione, frutto del confronto dell'assessore al turismo Fausto Orsomarso con le realtà del settore, riguarda i parchi acquatici, gli stabilimenti balneari e le concessioni demaniali marittime. A partire da domani, previa richiesta al Prefetto, sarà possibile recarsi nelle aree interessate per svolgere interventi di manutenzione, sistemazione, pulizia, installazione e allestimenti delle spiagge, senza esecuzione di modifiche o nuove opere.

L'ordinanza prevede novità anche per coltivare orti e accudire bestiame e l'apertura domenicale dei laboratori di pasticceria.