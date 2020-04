Idraulici, dopo stop covid rischio legio

(ANSA) - BOLZANO, 17 APR - Molti edifici, come scuole e hotel, attualmente sono chiusi a causa dell'emergenza coronavirus. Gli idraulici ora lanciano l'allarme legionella.

"Per non dover fare i conti con un problema di legionellosi dopo la pandemia Covid-19, dobbiamo agire adesso", afferma il presidente degli Installatori di impianti termosanitari in Alto Adige, Harald Kraler.

Quando l'acqua potabile rimane ferma nelle tubature, il rischio è quello di incorrere velocemente in un problema igienico. "L'acqua stagnante nelle tubature può diventare in breve tempo un pericolo per la salute - spiega Kraler -. In questo modo viene infatti favorita la formazione di germi e legionellosi." Il pericolo della legionellosi può peraltro essere scongiurato in anticipo: tutti i rubinetti, come ad esempio quelli dei lavandini e delle docce, dovrebbero venire aperti per alcuni minuti almeno una volta ogni tre giorni. La temperatura nei tubi dovrebbe essere superiore ai 55 gradi.