Da Papa materiale per Rsa Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 17 APR - Un "ingente" quantitativo di materiale sanitario per le Residenze protette per anziani del territorio è arrivato all'Arcivescovado di Perugia dall'Elemosineria apostolica vaticana. Si tratta di tute, mascherine, guanti e copri scarpe monouso, spiega la diocesi.

A ricevere il materiale, donato da papa Francesco su segnalazione del cardinale Gualtiero Bassetti, è stato il vescovo ausiliare mons. Marco Salvi. "Il Papa, attraverso il suo elemosiniere, il cardinale Konrad Krajewski - ha commentato mons. Salvi - ha voluto donare questi oggetti molto utili e richiesti dalle strutture per l'accoglienza e la cura delle persone anziane e in gravi difficoltà, convinto, come lo stesso Santo Padre ci ricorda, che 'i depositi vaticani devo essere sempre vuoti'".

Il cardinale Bassetti ha contattato personalmente al telefono il titolare della Elemosineria Apostolica, Krajewski, per "manifestargli la sua gratitudine e per far giungere al Santo Padre Francesco il suo vivo ringraziamo". (ANSA).