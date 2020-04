Coronavirus: Procura indaga su Merlara

(ANSA) - PADOVA, 16 APR - La procura di Rovigo ha aperto un fascicolo sulla casa di riposo Scarmignan di Merlara, in provincia di Padova, dove dall'inizio della pandemia sono state registrate 28 vittime a causa del Coronavirus in poco più di due settimane. E' proprio di oggi l'ultimo decesso registrato. Allo stato attuale ci sono 44 anziani e ne risultano positivi 25; anche la metà degli operatori, 24 su 45, sono positivi e in quarantena.