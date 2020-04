L'annuncio di Berlino, l'epidemia è sotto controllo in Germania

11:05 - Dl aprile: si studia bonus autonomi oltre 800 euro - Tutti i sostegni al reddito, dalla cassa integrazione ai congedi speciali, coperti fino a giugno. Introduzione del reddito di emergenza e conferma del bonus per gli autonomi che potrebbe salire anche oltre gli 800 euro. E' questo, secondo quanto si apprende, lo schema cui sta lavorando il governo per il prossimo decreto di aprile per fronteggiare i danni economici del Coronavirus. In questi giorni si susseguono le riunioni per mettere a punto le misure e arrivare a varare il decreto entro fine mese.

11.04 - Coronavirus: astronauti a Terra dopo 6 mesi,'surreale' - Rientrata oggi in Kazakistan la Soyuz con tre astronauti, che hanno lasciato la Stazione Spaziale dopo una missione di 6 mesi. Il russo Oleg Skripochka e i due americani, Jessica Meir, protagonista della prima passeggiata spaziale al femminile, e Andrew Morgan. Trovano un mondo che hanno definito "surreale": "è come se tornassimo in un pianeta completamente diverso", ha detto Meir. Più lunghe le procedure per riportare a casa gli astronauti per le restrizioni ai viaggi e i protocolli di sicurezza.

10:47 - Pd e M5s si dividono al Parlamento Ue sul Mes - Pd e M5s si dividono al Parlamento Ue sul voto in plenaria a favore dell'attivazione del Mes, contenuto nella risoluzione sull'azione coordinata dell'Ue contro il Covid-19. Il Pd ha votato a favore del paragrafo 23 che invita i Paesi dell'eurozona ad attivare il Mes, mentre il M5s si è espresso contro. Contrarie anche Lega e Fratelli d'Italia. Hanno votato a favore Italia Viva e Forza Italia. Il paragrafo è passato con 523 sì, 145 contrari e 17 astensioni. La risoluzione nella sua interezza - depositata da Ppe, S&D, Renew Europe e Verdi - sarà votata oggi in plenaria.

10:28 - Berlino, l'epidemia è sotto controllo in Germania - "Le misure fin qui adottate hanno avuto successo e l'esplosione del contagio è attualmente governabile". Lo ha detto il ministro della Salute tedesco, Jens Spahn, in conferenza stampa.

10:16 - Migranti: via a trasbordo 149 Alan Kurdi su traghetto -I 149 migranti a bordo della nave Alan Kurdi sono in procinto di essere trasbordati sul traghetto Rubattino della Tirrenia, dove saranno sottoposti al tampone dal personale della Croce Rossa e resteranno in quarantena in attesa di essere poi redistributi tra i paesi della Ue. Le due navi sono a circa un miglio dal porto di Palermo, in attesa del via al trasbordo. I dettagli dell'operazione sono stati decisi nel corso di un incontro tra il prefetto di Palermo, il sindaco, i responsabili della Croce Rossa, dell'Asp e della Protezione Civile.

9:54 - Coronavirus: Fontana, riapertura 4/5 con ok scienza - "Nell'ipotesi in cui l'evoluzione del virus dovesse andare in senso positivo e ci fossero le condizioni, noi il 4 maggio dovremo essere pronti per la riapertura, purché non prescinda mai dalla sicurezza dei nostri cittadini e lavoratori". Lo ha detto il governatore lombardo, Attilio Fontana, in collegamento con Mattino Cinque. "La condizione ineludibile per parlare di riapertura è che ci sia il via libera della scienza. Se la scienza ci dirà bisogna stare chiusi staremo chiusi, però allo stesso tempo non possiamo farci trovare impreparati", ha aggiunto Fontana.

9:13 - In residenza psichiatrica 3 morti e 38 positivi su 40 - Tre morti, 38 positivi su 40 ospiti. E' la situazione sanitaria della residenza Skipper di Masone (Genova) che accoglie malati psichiatrici. La struttura è accreditata e convenzionata con la Regione Liguria. Dopo l' inizio del contagio la direzione sanitaria è corsa ai ripari dirottando pazienti malati verso centri Covid (il principale a Diano Marina), operando sanificazioni e cercando d' isolare il più possibile il contagio, compreso quello degli operatori sanitari. Il caso è portato alla ribalta dal Secolo XIX.

8:09 - Coronavirus: Roche, messo a punto test sierologico - Roche ha messo a punto un test sierologico per individuare la presenza di anticorpi contro il coronavirus nei pazienti esposti al contagio da Covid-19. La casa farmaceutica svizzera, si legge in una nota, "punta" a rendere il test disponibile agli "inizi di maggio" nella Ue e "sta attivamente lavorando" con la Fsa americana "per un'autorizzazione d'emergenza". "L'individuazione di questi anticorpi - spiega Roche - potrebbe aiutare a indicare se una persona ha sviluppato un'immunità al virus"

8:01 - Coronavirus: Arcuri firma ordinanza per app italiana - E' stata firmata ed e' quindi ora operativa l'ordinanza del Commissario Domenico Arcuri con la quale si dispone "di procedere alla stipula del contratto di concessione gratuita della licenza d'uso sul software di contact tracing e di appalto di servizio gratuito con la societa' Bending Spoons Spa".

7:39 - Coronavirus: Papa, così non è Chiesa, uscire da tunnel - Celebrare la messa senza popolo "è un pericolo", queste modalità a distanza sono legate "al momento difficile" ma "la Chiesa è con il popolo, con i sacramenti". Non si può "viralizzare la Chiesa, i sacramenti, il popolo". "E' vero che in questo momento" occorre celebrare a distanza ma "per uscire dal tunnel, non per rimanere così" perché la Chiesa "è familiarità concreta con il popolo". "Questa non è la Chiesa, è una Chiesa in una situazione difficile". Lo ha detto Papa Francesco nell'omelia della messa a Santa Marta.

7:18 Coronavirus: Azzolina, non si torna a scuola - A scuola non si torna perché ci sono ancora troppi rischi. Questo il pensiero della ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina in un'intervista sul Corriere della sera in cui fa presente che si "allontana sempre di più la possibilità di riaprire a maggio" e che "il governo prenderà a giorni una decisione". La ministra sottolinea che che anche se ci sarà per tutti la promozione, le pagelle saranno "vere", con i 4 e i 5. E per le famiglie ci sarà un aiuto con "un'estensione del congedo parentale e del bonus baby-sitter". Per la Maturità "sarebbe auspicabile" l'esame a scuola.

5:38 - Coronavirus: Wuhan aggiunge altri 1.290 morti, a 3.869 - La città di Wuhan, il focolaio del Covid-19, ha rivisto a sorpresa i numeri di contagi e decessi aumentandoli, rispettivamente, di 325 unità a 50.333 e di 1.290 unità a 3.869 totali. Il quartier generale municipale impegnato nella prevenzione e controllo del virus ha spiegato in una nota, secondo i media locali, che la "revisione è conforme a leggi e regolamenti, e al principio di essere responsabili verso la storia, le persone e i defunti". La mossa è destinata a dare altro slancio alle polemiche sull'affidabilità dei dati forniti.

4:40 - Coronavirus: in Usa 4.591 morti in 24 ore, è record - Il numero di morti per coronavirus negli Stati Uniti vola alla cifra record di 4.591 in 24 ore. E' quanto emerge da un'analisi effettuata dal Wall Street Journal sui dati della John Hopkins University. Alle 20.00 locali, ore 4.00 del mattino di venerdì in Italia, i morti sono stati oltre 4.500 in 24 ore, battendo il precedente record di 2.569 morti.

4.19 - Coronavirus: Cina, -6,8% Pil nel primo trimestre - Il Pil della Cina crolla nel primo trimestre del 6,8%, accusando il primo dato negativo dal 1992, anno di avvio delle statistiche su base trimestrale, a causa degli effetti della pandemia da Covid-19. Lo riferisce l'Ufficio nazionale di statistica, secondo cui la variazione congiunturale è pari a -9,8%. Le previsioni medie degli analisti erano di contrazioni, rispettivamente, del 6,5% e del 9,9%.

0:36 - Borsa: Usa verso riapertura, volano future Wall Street - I future sugli indici di Wall Street volano con la possibile riapertura degli Stati Uniti in tempi non troppo lunghi. Mentre Donald Trump illustra dalla Casa Bianca il piano in tre fasi per riaprire l'economia, i future sullo S&P 500 arrivano a guadagnare fino al 3%.

00: 35 - Trump, vigilare per bloccare ingresso virus da estero - "Sulla base dei dati disponibili possiamo iniziare il prossimo fronte della nostra guerra, quello che chiamiamo la Riapertura dell'America". Lo afferma Donald Trump. "Mentre iniziamo a riaprire dobbiamo vigilare affinché venga bloccato l'ingresso del virus dall'estero. I controlli ai confini, le restrizioni sui viaggi e le altre limitazioni sugli ingressi sono più importanti che mai", osserva il presidente americano.

00:20 - Trump, tre fasi per far ripartire l'America, è ora - Apertura a fasi, per l'esattezza tre, per l'economia americana: è ora di "farla ripartire". Donald Trump presenta il suo piano per riaprire l'America. "Tre fasi, un passo dopo l'altro non tutti insieme", spiega Trump ribadendo che gli Stati Uniti hanno "superato il picco" del coronavirus.