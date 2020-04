Coronavirus: Papa, prego per farmacisti

(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 16 APR - Il Papa ha dedicato oggi la messa di Santa Marta ai farmacisti, impegnati nella lotta al coronavirus. "In questi giorni mi hanno rimproverato che ho dimenticato di ringraziare un gruppo di gente che lavora.

Ho ringraziato i medici, gli infermieri..." ma in prima linea ci sono anche i farmacisti. "Anche loro lavorano tanto per aiutare gli ammalati ad uscire dalla malattia. Preghiamo anche per loro", ha concluso il Papa.