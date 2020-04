Coronavirus, ex boss Maniero, in carcere

(ANSA) - MILANO, 16 APR - "Il rischio di eventuali focolai nelle carceri è probabile; dovesse verificarci un 'si salvi chi può' le conseguenze sarebbero inimmaginabili". E' un passaggio della lettera che l'ex boss della Mala del Brenta, Felice Maniero, e un altro detenuto hanno mandato all'ANSA per denunciare le condizioni dei detenuti del carcere di Voghera durante l'emergenza coronavirus.

"Dopo le reiterate richieste - scrive Maniero - ci è ancora vietato, da oltre due mesi di acquistare un disinfettante efficiente". "Abbiamo diversi compagni in isolamento colpiti da Covid-19 di cui alcuni in terapia intensiva". Felice Maniero è tornato in carcere da alcuni mesi per maltrattamenti alla compagna per i quali è in corso il dibattimento.