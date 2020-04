Zampa: conclusa l'ispezione al Trivulzio

Sul Trivulzio noi abbiamo fatto quello che era doveroso fare e cioè una ispezione che ci faccia comprendere come mai lì siamo arrivati a un numero di decessi così grande. L'ispezione è già conclusa". Lo afferma la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa a 'Circo Massimo' su Radio Capital. Le disposizioni per le Rsa, sottolinea, prevedevano che "non entrassero dall'esterno possibili soggetti contagiati e quindi possibili diffusori del virus".