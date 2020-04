Scuola:riunione maggioranza su fine anno

(ANSA) ROMA, 15 APR - Questa mattina c'è stata una "importante riunione di maggiorana per capire come gestire la fine di questo anno scolastico e l'inizio del prossimo". Lo ha detto la viceministra dell'Istruzione Anna Ascani (Pd), risultata nelle scorse settimane positiva al Covid, ormai guarita da alcuni giorni, in una diretta Fb: "Sto bene, sono rientrata al ministero dopo oltre un mese, Ci sono tanti temi aperti da trattare: dalla riapertura delle scuole dipende la tenuta anche economica e sociale del paese ma senza fare passi falsi: dobbiamo garantire la salute e la sicurezza".