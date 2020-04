Coronavirus: Veneto, positivi +260

(ANSA) - VENEZIA, 15 APR - In Veneto non si ferma la crescita dei positivi al Coronavirus, che fa registrare 260 nuovi casi di positività, per un totale di 14.884 unità. Lo riferisce il report pomeridiano della Regione, che aggiorna con un +17 i decessi, che toccano quota 959 tra ospedali e Rsa. I segnali positivi arrivano dai pazienti in terapia intensiva che sono 214 con un calo di -5 pazienti. Pressoché stazionari quelli ricoverati in area non critica 1.403 (+1). I soggetti negativizzati 3.046. Vo' conferma zero nuovi contagi mentre Treviso tocca i +100.