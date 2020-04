105.418 i malati, 1.127 più di ieri

(ANSA) - ROMA, 15 APR - Sono complessivamente 105.418 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento di 1.127 rispetto a ieri, quando l'aumento era stato di 675. Il dato è stato fornito dalla Protezione civile. Calano ancora i ricoveri in terapia intensiva: sono 3.079 i pazienti nei reparti, 107 in meno rispetto a ieri. Di questi, 1.074 sono in Lombardia, 48 in meno rispetto a ieri. Dei 105.418 malati complessivi, 27.643 sono ricoverati con sintomi, 368 in meno rispetto a ieri, e 74.696 sono quelli in isolamento domiciliare.

Sono 21.645 le vittime dopo aver contratto il coronavirus in Italia, con un aumento rispetto a ieri di 578. Mentre sono 38.092 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 962 più di ieri.