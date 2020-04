Il coronavirus non ferma la Corsa dell'Angelo VIDEO

Da secoli a Forio, sull'isola d'Ischia, nel giorno di Pasqua, lungo i corsi "Francesco Regine" e "Matteo Verde", si svolge la sacra rappresentazione de "La Corsa dell’Angelo". Organizzata dall’antica Arciconfraternita di Santa Maria Visitapoveri, ogni anno vede la partecipazione entusiasta di migliaia e migliaia di residenti e turisti. Protagonisti della rappresentazione religiosa che si svolge tra corse ed inchini, il Cristo Risorto, l’Angelo Gabriele, e le statue della Madonna e di San Giovanni.

In conseguenza delle restrizioni relative all’emergenza coronavirus, quest’anno la corsa dell’Angelo non si è tenuta in piazza, ma l’appuntamento non è saltato. Infatti grazie al flash mob organizzato da “Nuvola Tv”, migliaia di Foriani, alla mezza in punto, nell'esatto momento in cui l'emittente trasmetteva immagini di repertorio con il tradizionale "tiro del velo" dal volto della Vergine, dai balconi delle loro case hanno cantato all’unisono il “Regina Coeli” in versione foriana.

E’ stata una rappresentazione inusuale e spettacolare al tempo stesso che ha coinvolto tutto il paese unendo, da balcone a balcone, migliaia di foriani costretti all’isolamento forzato nelle loro case. Un evento che resterà nella Storia del Comune all'ombra del Torrione.

