Veneto supera 14.000 positivi

(ANSA) - VENEZIA, 12 APR - Il Veneto supera la quota di 14.000 contagiati, con 186 nuovi casi di positività registrati dall'ultimo bollettino di stamane della Regione. Frena però il conto delle vittime: solo 4 decessi in più rispetto a ieri sera, per un complessivo comunque pesante: 856 vittime (759 negli ospedali) dall'inizio dell'epidemia, il 21 febbraio scorso. Il dato dei positivi è 14.077, mentre i guariti salgono a 2.492. I ricoverati in ospedale sono 1.328 (-17), quelli in terapia intensiva 249 (-2).