Pasqua di super lavoro per i rider per le consegne del pranzo a domicilio

Una domenica di Pasqua di super lavoro per i rider: in molti, infatti, a Bologna, hanno deciso di regalarsi un pranzo speciale per Pasqua, ordinandolo nei ristoranti che hanno ottenuto l'autorizzazione a rimanere aperti per preparare le porzioni da asporto.

Molte sono state le richieste arrivate sia direttamente ai locali, che alle varie piattaforme di delivery e di fronte ad alcuni ristoranti (ma anche gelaterie e pasticcerie) ci sono state delle vere code, con diversi rider in attesa di ritirare il pranzo pasquale per andarlo a consegnare in bicicletta o in motorino.