Papa in S.Pietro per la messa di Pasqua, poi messaggio Urbi et Orbi

Papa Francesco è nella Basilica di San Pietro, dove nella Domenica di Pasqua presiede all'Altare della Cattedra la solenne celebrazione della Messa del giorno. Per le disposizioni anti-coronavirus, la liturgia - trasmessa in diretta video - si svolge senza la partecipazione dei fedeli. Nel corso della celebrazione, sempre per l'emergenza sanitaria in atto, è omesso il rito del "Resurrexit".

LA MESSA DI PASQUA DEL PAPA IN DIRETTA VIDEO

Una volta terminata la messa, alle 12.00, dai cancelli della Confessione della Basilica Vaticana - quindi non dalla Loggia centrale, come avveniva di solito -, il Pontefice rivolge ai fedeli che lo ascoltano attraverso la radio e la televisione il Messaggio Pasquale. Quindi, dopo l'annuncio della concessione dell'indulgenza dato dal cardinale Angelo Comastri, arciprete della Basilica di San Pietro, il Papa impartisce la Benedizione "Urbi et Orbi".