Papa: 'Sindone ci dice di avere fiducia, non perdere speranza'

"Questo Volto sfigurato dalle ferite comunica una grande pace. Il suo sguardo non cerca i nostri occhi ma il nostro cuore, è come se ci dicesse: abbi fiducia, non perdere la speranza; la forza dell'amore di Dio, la forza del Risorto vince tutto. #SacraSindone". Lo scrive Papa Francesco in un tweet, nel giorno dell'ostensione straordinaria della Sacra Sindone voluta nel pomeriggio dall'arcivescovo di Torino, monsignor Cesare Nosiglia, durante una preghiera per il sabato santo durante l'emergenza coronavirus.

Questo Volto sfigurato dalle ferite comunica una grande pace. Il suo sguardo non cerca i nostri occhi ma il nostro cuore, è come se ci dicesse: abbi fiducia, non perdere la speranza; la forza dell’amore di Dio, la forza del Risorto vince tutto. #SacraSindone pic.twitter.com/NqM4IZ4709 — Papa Francesco (@Pontifex_it) April 11, 2020

"Più forte è l'amore" è il tema scelto per la preghiera del Sabato Santo di fronte alla Sindone da monsignor Cesare Nosiglia, arcivescovo di Torino e custode pontificio del Telo che, secondo la tradizione, ha avvolto il corpo di Gesù nel sepolcro. La venerazione straordinaria dalle 16.55 alle 17.30, in diretta su Rai Tre e su TV2000. Il segnale viene rilanciato in tutto il mondo grazie al collegamento con il Centro Televisivo Vaticano - Vatican Media che provvederà a distribuirlo via satellite. In programma anche diretta web e - per la prima volta - social media. L'arcidiocesi di Torino ha promosso in pochi giorni questo momento. Un evento che intende celebrare "in un clima di raccoglimento, di silenzio e di invocazione al Signore di quella 'speranza' di cui tutti abbiamo bisogno". Si tratta di uno sforzo 'a costi zero', che non sottrae risorse ad alcuna emergenza. La Regione Piemonte e la Città di Torino offrono i propri servizi, essenziali per garantire i collegamenti telematici. L'agenzia Eventum copre le spese necessarie offrendo un proprio contributo. Si intende fin da ora ringraziare le forze dell'ordine che, coordinate dalla Prefettura di Torino, offrono il loro servizio per garantire un sereno svolgimento della celebrazione in Duomo.