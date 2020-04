Cristo di don Camillo in via crucis

(ANSA) - BOLOGNA, 11 APR - Un Venerdi Santo in solitaria sulla piazza del paese - dove il parroco don Evandro Gherardi lo ha prima benedetto e poi portato in una breve processione - per il Cristo 'parlante' di Don Camillo, a Brescello nel Reggiano.

Nel giorno della Passione di Gesù anche l'ostensione del Crocifisso reso celebre dai racconti di Giovannino Guareschi e dalla saga cinematografica dedicata a Peppone e Don Camillo, si è dovuta adattare alle regole imposte per contrastare la diffusione del coronavirus. Così, come riporta la stampa locale reggiana, la processione è stata seguita online, grazie a una diretta Facebook. Il parroco di Brescello ha prima pregato per le vittime dell'infezione, i malati e i loro famigliari poi, sollevato il Crocifisso, ha effettuato una Via Crucis di sei fermate - invece delle tradizionali 14 - agli incroci che delimitano la piazza sulla quale sorge la chiesa, recitando una preghiera ad ogni sosta.