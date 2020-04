Coronavirus: in E.Romagna 19.635 casi

(ANSA) - BOLOGNA, 11 APR - Salgono a 19.635 i casi di positività al Coronavirus in Emilia-Romagna, 507 in più rispetto a ieri. E' quanto emerge dai dati della Regione secondo cui hanno raggiunto quota 91.759 i test effettuati, 5.875 in più A livello complessivo sono 8.567 - 191 in più rispetto a ieri - le persone in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi o risultano prive di sintomi mentre sono 341 le persone ricoverate in terapia intensiva: otto in meno di ieri. In diminuzione di 66 unità i i pazienti ricoverati in terapia non intensiva negli altri reparti Covid mentre registrano 84 nuovi decessi: 47 uomini e 37 donne.

Sul fronte delle guarigioni , queste raggiungono quota 3.659, 278 in più di ieri delle quali 1.934 riguardano persone "clinicamente guarite",e 1.725 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi.