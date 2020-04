Coronavirus, i fatti del giorno - Bankitalia: le banche valutino rischi del crimine

11:29 Sala, tassare redditi alti non è una buona idea - Il Pd "partito di cui non ho la tessera ma in cui mi riconosco propone una tassa destinata a chi ha redditi più alti. Non penso sia una buona idea e chiedo di rifletterci". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha commentato la proposta del PD. "Io sono convinto che le tasse devono funzionare con un principio di equità sociale, chi ha di più deve dare di più, ma questo è il momento di non creare differenze, di non dividerci. - ha detto - Piuttosto chiamiamo alla generosità gli italiani che in questa fase stanno dimostrando di essere molto generosi".

11:21 Bankitalia: le banche valutino rischi del crimine - La Banca d'Italia raccomanda alle banche di tenere alta la guardia sui rischi di infiltrazione della criminalità nei "finanziamenti alle imprese garantiti dallo Stato" previsti dalle misure del governo. Tali prestiti mirano a "fornire le imprese della provvista necessaria per far fronte ai costi di funzionamento o a realizzare verificabili piani di ristrutturazione industriale e produttiva. Le banche dovranno quindi tenere conto di questi elementi nella verifica della clientela", "sia in sede di concessione del finanziamento, sia nella fase di monitoraggio".

10:42 Rai: Barachini, diritto di replica ai leader dell'opposizione - "A seguito della richiesta di convocazione urgente della Commissione di Vigilanza da parte dei capigruppo dell'opposizione, che chiedono il ripristino dell'equilibrio informativo dopo le dichiarazioni di ieri sera del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ho fissato una riunione informale in videoconferenza dei componenti dell'Ufficio di Presidenza, estesa a tutti i commissari, per la giornata di martedì". Lo sottolinea il presidente della Commissione di Vigilanza Rai, Alberto Barachini. "Nel frattempo - aggiunge -, ho inviato una lettera ai vertici del Servizio Pubblico chiedendo che sia garantito quanto prima un proporzionato diritto di replica ai leader dell'opposizione citati nelle dichiarazioni del Premier."

10:25 Inchiesta su Rsa Mediglia, fu primo caso - E' stata aperta un'inchiesta per epidemia colposa e omicidio colposo anche sulla casa di riposo di Mediglia (Milano), che fu la prima di cui si iniziò a parlare nelle scorse settimane per un aumento impressionante di morti tra gli anziani (oltre 60 in totale) e sulla gestione degli ospiti nel pieno dell'emergenza coronavirus.

10:15 I pm indagano su oltre 100 morti al Trivulzio - La procura di Milano, che indaga sul Pio Albergo Trivulzio, punta a fare accertamenti, nel fascicolo per epidemia colposa e omicidio colposo a carico del direttore generale Giuseppe Calicchio, su oltre 100 morti (si parla di un totale di quasi 150) avvenute nell'istituto dopo lo scoppio dell'epidemia del coronavirus. Lo apprende l'ANSA. Negli altri fascicoli sulle case di riposo, iscritti per gli stessi reati anche i legali rappresentanti dell'istituto Don Gnocchi e della Sacra Famiglia di Cesano Boscone. Iscrizioni previste pure negli altri casi, una dozzina in tutto.

02:46 In Usa 2.100 morti in 24 ore, è record - I morti per coronavirus negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore sono stati la cifra record di 2.100. I casi di coronavirus negli Stati Uniti sono oltre mezzo milione, precisamente 500.399. I morti sono 18.693. E' quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University.

02:28 Superata quota 100mila morti nel mondo - Sono oltre 100mila (102.525) i decessi nel mondo legati al nuovo coronavirus, secondo i dati aggiornati dell'università americana John Hopkins.