Rincari fino a 800% su Dpi, 5 denunce

(ANSA) - GENOVA, 10 APR - La guardia di finanza di Genova ha denunciato cinque persone scoperte a vendere mascherine e gel igienizzanti a prezzi superiori dal 330 all'800 per cento rispetto al costo iniziale. Sequestrate anche oltre 1.100 mascherine e circa 900 confezioni di gel, per un totale di 450 litri di prodotto. L'accusa per i cinque è di manovre speculative su merci.I beni sequestrati sono stati messi a disposizione della protezione civile per poi distribuirle agli ospedali.I finanzieri del Nucleo di polizia economico finanziaria, guidati dal col. Maurizio Cintura e coordinati dal procuratore aggiunto Francesco Pinto, dall'inizio dell'emergenza Coronavirus hanno scandagliato pagine social, farmacie, parafarmacie e altri negozi alla ricerca di vendite anomale, hanno perquisito e acquisito documenti da produttori e distributori di Dpi. Tra i negozi controllati anche alcuni che non avevano mai venduto prima i dispositivi. La Gdf ha riscontrato che la maggior parte dei venditori non ha lucrato sull'emergenza.