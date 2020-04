Mascherine contraffatte con marchi moda

(ANSA) - RIMINI, 10 APR - Stampava marchi di note ditte del mondo della moda per poterle apporre su mascherine chirurgiche, così da renderle griffate ma taroccate. A scoprire la truffa, la Guardia di Finanza di Rimini che sta verificando la sussistenza dei requisiti di varie ditte che, per rimanere aperte, hanno certificato di aver convertito la produzione in beni di necessità. Tra queste, anche una serigrafia di Rimini dove, durante i controlli, sono stati trovati una serie di 'stencil' riproducenti i loghi di Gucci, Dior, Prada, Balenciaga, Saint Laurent, Supreme, Givenchy, VLTN, Dsquared, Juventus che, secondo quanto riferito dal titolare, sarebbero stati commissionati da una persona di fuori provincia per la successiva applicazione, con l'utilizzo di presse a caldo, sul tessuto delle mascherine, 'così da trasformarle in ricercati accessori di moda'. Il titolare della serigrafia e il committente sono stati denunciati e sono stati sequestrati 126 stencil, una stampante e l'hard disk di un computer.