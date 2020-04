10 anni fa disastro Venosta

(ANSA) - BOLZANO, 10 APR - Il 12 aprile, domenica di Pasqua, ricorre il 10° anniversario dell'incidente sulla ferrovia della val Venosta. Il 12 aprile 2010, alle 9 del mattino, un treno della ferrovia della val Venosta venne travolto tra le stazioni di Laces e Castelbello da uno smottamento di fango dal versante sovrastante. Nove persone persero la vita, 28 rimasero ferite.

A 10 anni di distanza, vengono ricordate le vittime di questo tragico avvenimento. "Sono passati ormai 10 anni dal tragico incidente in val Venosta. Il nostro pensiero va alle vittime che hanno perso la vita e alle persone che sono rimaste, la cui vita è stata segnata dall'incidente", afferma l'assessore Daniel Alfreider a nome della giunta provinciale. L'assessore Alfreider chiede a tutti i cittadini di osservare un momento di raccoglimento la domenica di Pasqua, alle ore 9, con un minuto di silenzio, per onorare la memoria delle vittime dell'incidente ferroviario in val Venosta. A causa dell'emergenza coronavirus, la cerimonia si svolgerä nel 2021.