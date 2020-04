Mafia: atti maxiprocesso on line

(ANSA) - PALERMO, 9 APR - Il maxiprocesso a Cosa nostra come patrimonio nazionale, bene comune messo a disposizione dei cittadini che vogliano conoscere un pezzo fondamentale della storia italiana. E' il senso del progetto che prevede la digitalizzazione degli atti del maxiprocesso e di una serie di processi che hanno segnato la storia della lotta alla mafia, ideato dalla Fondazione Falcone in partnership con il Tribunale di Palermo e l'Università del capoluogo siciliano. Lo scopo è preservare e mettere in rete, affinché sia facilmente consultabile, l'enorme mole di atti del procedimento "Abbate Giovanni +474", più noto come maxiprocesso, istruito dal pool antimafia dell'ufficio istruzione di Palermo di cui facevano parte Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Leonardo Guarnotta e Giuseppe Di Lello.

La digitalizzazione riguarderà anche gli atti istruttori di processi storicamente connessi come i cosiddetti maxi bis, ter e quater e quelli per gli omicidi dLa Torre, Mattarella e Reina.