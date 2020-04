Coronavirus: i fatti del giorno

Ore 11.33 - Circa 23mila articoli, tra mascherine e prodotti igienizzanti, sono stati sequestrati dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute in tutta Italia, nel corso di controlli condotti contro frodi e commercio illegale collegati all'emergenza Covid-19. L'intensa domanda di mascherine ha aumentato l'offerta commerciale su canali online.



Ore 10:11 - Nessuno potrà attraversare lo Stretto di Messina dal al al 13 aprile, ad eccezione di forze dell'ordine e armate, operatori sanitari pubblici e privati, lavoratori pendolari, nonché per comprovati motivi di gravità e urgenza. Lo prevede la nuova ordinanza del presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci.



Ore 9:51: I medici militari russi hanno ricevuto i primi quattro pazienti affetti da coronavirus nell'ospedale da campo di Bergamo. Lo ha detto il Ministero della Difesa russo in una nota.

Ore 9:37: Il ministro degli Esteri Luigi di Maio attacca il quotidiano tedesco 'Die Welt' per aver scritto che i mafiosi italiani stanno aspettando i soldi dell'Europa. "Un'affermazione vergognosa e inaccettabile. Spero che il governo tedesco ne prenda le distanze. L'Italia piange oggi le vittime del Coronavirus, ma ha pianto e piange le vittime della mafia. Non è per fare polemica ma non accetto che in questo momento si facciano considerazioni del genere", dichiara Di Maio in merito all' articolo del Die Welt, secondo il quale la mafia starebbe aspettando gli aiuti europei.

Ore 9.34: Tre ragazzini di 14, 16 e 17 anni sono stati arrestati a Ravenna con l'accusa di avere brutalmente rapinato in strada un 23enne volontario per un'associazione che consegna a casa farmaci agli anziani.

Ore 9:19: "Non riesco a vedere il mio nipotino. Non ha più senso vivere così". In poche parole, scritte su un biglietto, è racchiuso l'addio di un anziano savonese, che dopo tanti giorni di quarantena si è ucciso buttandosi da una finestra di casa.

Ore 9:16: La procura di Prato indaga sui decessi e i contagi nella Rsa di Comeana, frazione del comune di Carmignano. E' stato aperto un fascicolo modello 45 cioè senza, per ora, indagati nè ipotesi di reato. Il procuratore Giuseppe Nicolosi ha acquisito articoli di stampa e altre dichiarazioni in relazione alla Rsa che conta tra gli ospiti cinque decessi e altri 18 positivi e tra gli operatori 15 casi di contagio.

Ore 9:10: E' un imprenditore di 41 anni, Antonello Ieffi, l'uomo accusato dalla Procura di Roma dei reati di turbativa d'asta e inadempimento di contratti di pubbliche forniture nell'indagine svolta dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma su uno dei lotti per la fornitura di mascherine nella gara d'appalto bandita da Consip. Ieffi è stato raggiunto da una ordinanza si custodia cautelare in carcere emessa dal gip della Capitale

Ore 8:43: Le Borse asiatiche chiudono in rialzo in attesa della riunione dell'Opec+ e dei dati del mercato del lavoro negli Stati Uniti. Vola il prezzo del petrolio.

Ore 8:31: La procura di Padova ha aperto un fascicolo, modello 45 (senza indagati), su due decessi avvenuti nella casa di riposo gestita dall'istituto Configliachi di Padova. Gli anziani al centro della denuncia sono morti la settimana scorsa e le due famiglie denunciano opacità e poca chiarezza da parte della direzione degli istituti.

Ore 8:25: Gli Usa superano la Spagna per numero di decessi provocati da coronavirus e ora sono al secondo posto dopo l'Italia. Il bilancio aggiornato della Johns Hopkins University indica in fatti che negli Usa sono morte finora 14.817 persone contro le 14.792 della Spagna. L'Italia mantiene il primo posto con 17.669 decessi.

Ore 5:04: Il ministero della Sanità argentino ha comunicato ieri sera che nelle ultime 24 ore i contagi da coronavirus confermati hanno raggiunto quota 1.795, mentre i morti sono saliti a 65. Lo riferisce l'agenzia di stampa Telam.

Di fronte a questo nuovo incremento di casi, il presidente Alberto Fernández ha dichiarato in una intervista al Canale 13 della tv che "siamo tutti sicuri che la quarantena (che al momento scade il 12 aprile, ndr.) sarà estesa. Non sarà revocata, rivedremo soltanto le autorizzazioni di persone impegnate in specifici settori".

Ore 3:35: L'intelligence americana aveva messo in guardia già agli inizi di novembre sul coronavirus. Lo riporta Abc citando un rapporto segreto degli 007 americani, nel quale si metteva in evidenza che il contagio si stava diffondendo nella regione di Wuhan in Cina mettendo a rischio la popolazione. Le conclusioni dell'analisi condotta dal National Center for Medical Intelligence mettevano in evidenza che avrebbe potuto trattarsi di un "cataclisma".