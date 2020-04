In E-R 409 contagiati e 54 morti in più

(ANSA) - BOLOGNA, 8 APR - Sono 409 i contagiati e 54 i morti in più di ieri in Emilia-Romagna, secondo i dati comunicati dalla Regione. I casi complessivi di positività al Coronavirus sono 18.234, a fronte di 78.367 test effettuati, 3.176 in più. Calano anche i ricoverati in terapia intensiva: 361, 5 in meno rispetto a ieri.

Continuano, nel frattempo, a salire le guarigioni, che raggiungono quota 2.890 (293 in più rispetto a ieri), delle quali 1.747 riguardano persone "clinicamente guarite"; 1.143 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi.