In crescita le persone controllate dalle forze dell'ordine nell'ambito dei servizi per il contenimento della diffusione del Coronavirus: ieri sono state 279.864. In 9.999 sono state denunciate per violazione dei divieti anti-contagio, 46 per false dichiarazioni, 29 per violata quarantena.

Gli esercizi commerciali controllati sono stati 99.622: 171 i titolari sanzionati, per 44 è stata disposta la chiusura. Questi i dati del Viminale.