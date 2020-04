Coronavirus, i fatti della giornata. Morto un altro medico, il bilancio sale a 95

13:36 Solo in Europa, 750mila casi. Sono 750mila i casi di contagio da coronavirus nella sola Europa, secondo un conteggio dell'Afp. Si tratta della metà dei casi in tutto il mondo che sfiorano il milione e mezzo, in base ai dati della Johns Hopkins University.

12:49 Salgono a 95 i medici morti per l'epidemia di Covid-19. Al'elenco pubblicato dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici si aggiunge Giuseppe Vasta, medico di famiglia. Nella lista, sottolinea il presidente Filippo Anelli, "si è deciso di includere tutti i medici, pensionati o ancora in attività, perché per noi tutti i medici sono uguali. Alcuni dei medici pensionati, inoltre, erano rimasti o erano stati richiamati in attività; alcuni avevano risposto a una chiamata d'aiuto. Non si smette mai di essere medici".

12:11 L'allerta dell'Oms: oltre 10.000 casi in Africa, 500 morti. Hanno superato quota 10mila i casi confermati di Covid-19 in Africa ed i decessi sono oltre 500. Lo afferma l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), avvertendo che mentre 'il virus è stato lento nel raggiungere il continente rispetto ad altre parti del mondo, l'infezione è cresciuta esponenzialmente nelle ultime settimane e continua a diffondersi'.

10:55 Nata la figlia del paziente 1 - E' nata oggi all'ospedale Buzzi di Milano la figlia di Paziente 1, cioè Mattia, il dipendente dell'Unilever residente a Codogno e ritenuto il primo caso accertato di Coronavirus in Italia. La moglie, Valentina, era risultata anche lei positiva ed era stata ricoverata in osservazione e poi dimessa dal Sacco, ospedale che fa parte della stessa azienda azienda sanitaria. Mattia, che era finito in terapia intensiva, è stato dimesso dal San Matteo di Pavia lo scorso 23 marzo.

08:15 Il Papa: per il dopo-coronavirus evitare 'cultura dello scarto'. 'Alcuni governi hanno preso misure esemplari, con priorità ben definite, per difendere la popolazion e. Ma ci stiamo rendendo conto che tutto il nostro pensiero, ci piaccia o non ci piaccia, è strutturato attorno all'economia. Si direbbe che nel mondo finanziario sacrificare sia normale. Una politica della cultura dello scarto. Da cima a fondo'. Lo dice il Papa Francesco in un'intervista allo scrittore e giornalista britannico Austen Ivereigh sulla crisi mondiale provocata dalla pandemia, la cui traduzione italiana è pubblicata da Civiltà Cattolica.

06:42 Nissan verso la sospensione di 10mila impiegati. Nissan sta considerando la sospensione temporanea di oltre 10mila dipendenti negli Usa e in Europa in seguito allo stop della produzione negli impianti. Lo anticipano i media giapponesi, spiegando che la casa nipponica ha allo studia una cospicua riduzione della forza lavoro sul mercato statunitense, oltre ai 6mila dipendenti già segnalati nell'impianto inglesi di Sunderland, e i 3mila in Spagna.