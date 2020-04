E-R, medici e infermieri dall'estero

(ANSA) - BOLOGNA, 07 APR - Medici e infermieri dall'estero per rinforzare la schiera di personale impegnato a fronteggiare, in Emilia-Romagna, l'emergenza Coronavirus. La chiamata arriva dalla Regione, che ha aperto oggi un bando per reclutare operatori sanitari da destinare subito e temporaneamente alle strutture ospedaliere di tutto il territorio.

La manifestazione di interesse è rivolta a medici chirurghi e infermieri iscritti all'albo del Paese di provenienza (da qualsiasi parte del mondo), intenzionati ad esercitare in Emilia-Romagna la professione che hanno conseguito all'estero e regolata da specifiche direttive dell'Unione Europea.

Le aziende sanitarie e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico regionali che ne hanno necessità, potranno selezionare, tra i professionisti che si fanno avanti, quelli più idonei alle esigenze di cura della popolazione nell'attuale fase emergenziale. Da oggi è possibile inviare la domanda, tutte le procedure sono disponibili sul sito della Regione.