Johnson twitta, 'io in ospedale per esami di routine'

"Sono andato in ospedale su consiglio del mio medico per alcuni esami di routine perché sto ancora sperimentando sintomi da coronavirus. Sono di buon umore e in contatto con il mio team, lavoriamo insieme per combattere questo virus e tenere tutti al sicuro". Lo scrive il premier britannico Boris Johnson via Twitter dal St. Thomas Hospital, rivolgendo poi un elogio a tutto il personale sanitario britannico e rinnovando la sollecitazione a tutti i connazionali "restare a casa" in questa fase.

"Ci tengo a ringraziare tutto il brillante staff dell'Nhs", il servizio sanitario nazionale britannico, "per come si sta prendendo cura di me e di altri in questo tempo difficile", prosegue Boris Johnson nella sua breve sequenza di tweet. "Voi - aggiunge rivolgendosi a medici e infermieri - siete il meglio della Gran Bretagna". Quindi, indirizzandosi all'intera popolazione del Regno, ribadisce le indicazioni date dal suo governo fin dall'introduzione del lockdown generale il 23 marzo: "State al sicuro e, per favore, ricordate: restate a casa per proteggere l'Nhs e salvare vite" umane. Infine un ultimo messaggio collettivo: "Grazie a voi che fate la vostra parte nella lotta contro il coronavirus".

Ventilatore Johnson? 'Fake news russe' - Downing Street ha bollato "disinformazione" le voci riportate da media russi secondo cui il premier Boris Johnson sarebbe stato sottoposto a un ventilatore per la respirazione assistita dopo il ricovero ieri sera in ospedale causato dal perdurare dei sintomi da coronavirus. "Questa è disinformazione", ha commentato un portavoce ricordando come gli specialisti del governo britannico abbiano già denunciato la diffusione di una "narrativa false e ingannevole" fin dall'inizio della pandemia. "E' vitale stroncare rapidamente ogni disinformazione", ha proseguito il portavoce precisando che il governo di Londra sta "facendo pressione" sui giganti dei social media affinché "fermino l'ulteriore diffusione di voci e falsità".

Times, Johnson ha avuto ossigeno in ospedale - Boris Johnson ha ricevuto ossigeno in ospedale dopo il ricovero di ieri sera. Lo scrive il Times, che non conferma viceversa che il premier britannico - afflitto da sintomi persistenti di coronavirus - sia stato indirizzato in un reparto di terapia intensiva e sia sotto ventilatore, secondo quanto circolato su media russi. Downing Street nella nota ufficiale delle scorse ore aveva indirettamente smentito la circostanza, sostenendo che il ricovero di Johnson non è avvenuto in regime di emergenza e che non è stato neppure necessario un trasporto in ambulanza. Stando al Times e ad altri giornali, il primo ministro Tory si trova al St. Thomas, uno dei maggiori e meglio equipaggiati ospedali pubblici di Londra. La struttura sanitaria mantiene tuttavia il riserbo e non conferma né smentisce per ora ufficialmente nulla.

Governo, Johnson rimane al comando del Paese - Il premier britannico, Boris Johnson, ha trascorso la notte in ospedale per sottoporsi ad alcuni esami, 10 giorni dopo essere risultato positivo al coronavirus, ma rimane al comando del governo. E' quanto sostiene alla Bbc tv il segretario di Stato per l'Edilizia abitativa, Robert Jenrick. "Ovviamente oggi è in ospedale a fare i test, ma continuerà a essere informato su ciò che sta accadendo e ad essere responsabile del governo", ha detto Jenrick. "Ha trascorso la notte in ospedale e ovviamente tutti gli auguriamo ogni bene", ha aggiunto. "Speriamo che, grazie a questi test, sarà in grado di tornare a Downing Street il prima possibile."